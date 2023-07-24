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Прокуратура обжаловала отказ суда поместить Валерию Чекалину под домашний арест

Прокуратура Москвы обжаловала решение Пресненского районного суда об отказе поместить блогера Валерию Чекалину (Лерчик) под домашний арест. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Прокуратура обжаловала отказ суда поместить Чекалину под домашний арест
© РИА Новости

"Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении Валерии Чекалиной меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест. Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение", - говорится в сообщении.

Пресненский суд Москвы отказался ужесточить Чекалиной, обвиняемой в неуплате налогов и легализации денег, меру пресечения. Ранее в СК ТАСС сообщали, что супруги Чекалины неоднократно нарушали меру пресечения в виде запрета определенных действий, пользуясь средствами связи и общаясь со свидетелями по уголовному делу. 14 июля суд также отказался ужесточить меру пресечения Артему Чекалину с запрета определенных действий на домашний арест.

По данным следствия, Валерия и Артем Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них валюту США, и тем самым замаскировав связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Также в отношении блогеров было возбуждено дело о неуплате налогов, их проверяют и на причастность к совершению иных экономических преступлений. До этого Валерии Чекалиной было предъявлено обвинение в том, что при пособничестве мужа она уклонилась от уплаты НДС и НДФЛ на общую сумму более 311 млн рублей.