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В Алексине медведь лапой разодрал руки матери с ребёнком

В Тульской области в городе Алексин на одной из зооферм медведь лапой разодрал руки матери с ребёнком.

В Тульской области медведь лапой разодрал руки матери с ребёнком
© РИА Новости

Как сообщает СУ СК по Тульской области, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«23 июля 2023 года во время посещения местной зоофермы 27-летняя женщина вместе со своим малолетним ребёнком подошла к одному из вольеров с хищными животными, не оборудованному необходимым защитным ограждением, в результате чего находящийся в вольере медведь сквозь решетку ударил лапой женщину и ребенка, причинив им травмы рук», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в приехавшем на гастроли в Петрозаводск цирке, где медведь напал на дрессировщицу.