В Тульской области медведь лапой разодрал руки матери с ребёнком

«23 июля 2023 года во время посещения местной зоофермы 27-летняя женщина вместе со своим малолетним ребёнком подошла к одному из вольеров с хищными животными, не оборудованному необходимым защитным ограждением, в результате чего находящийся в вольере медведь сквозь решетку ударил лапой женщину и ребенка, причинив им травмы рук», — рассказали в ведомстве.