В Ингушетии мужчина выстрелил в свою супругу, когда чистил ружье

Мужчина выстрелил в свою жену во время чистки ружья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Республике Ингушетия.

В Назрани местная жительница получила огнестрельное ранение ноги и попала в Ингушскую Республиканскую клиническую больницу. Затем полицейские получили звонок от сотрудников медучреждения и выехали по домашнему адресу пострадавшей.

По приезде правоохранители выяснили, что 20 июля супруг женщины решил почистить гладкоствольное ружье «Сайга-410к» во дворе частного домовладения и в процессе чистки оружия, на которое у него имеется разрешение, непреднамеренно выстрелил из него в собственную жену. Потерпевшая была госпитализирована в травматологическое отделение.