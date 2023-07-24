Стена обрушилась на автомобили в Кисловодске
Подпорная стена обрушилась в Кисловодске, в результате чего повреждены автомобили и оборвана газовая труба. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Моисеев.
По его словам, обрушение произошло на улице Промышленной 4Е.
«Произошел обвал стены и порыв газовой трубы в Кисловодске (…) Спасатели и пожарные работают на месте ЧП», - заявил глава города.
По его словам, жертв и пострадавших нет.
На кадрах, которые опубликовал Евгений Моисеев, видно, что две машины буквально раздавлены обломками стены и засыпаны землей. Всего рядом с ней было припарковано шесть автомобилей. Прохожий успел отбежать до того, как стена обрушилась.
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