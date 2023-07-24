В Петербурге мошенник убедил женщину выкинуть в окно около 800 тысяч рублей

В Петербурге пенсионерка выбросила мужчине в окно почти 800 тысяч рублей, чтобы тот помог задержать преступника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

© Газета.Ru

Мошенник обратился к пожилой женщине по телефону и представился работником полиции. Он убедил пенсионерку снять свои накопления и передать преступнику по кличке Хрипатый, которого якобы ищут правоохранители. Во время передачи суммы правонарушителя должны были задержать, а деньги – вернуть хозяйке.

«Она скинула в пакете из окна 800 тысяч рублей, которые забрал злоумышленник», — отметил источник.