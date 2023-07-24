На трассе Крым — Ростов-на-Дону госпитализированы семь человек

Более ста человек обратились за медицинской помощью на трассе Крым — Ростов-на-Дону в районах скопления автомобилей. Семеро туристов госпитализированы. Об этом пишет РИА Новости.

По сообщению пресс-службы Минздрава России, медики проводят дежурства на пути следования на полуостров и из него в местах скопления автомобилей. Всего на сегодняшний день помощь врачей понадобилась 106 туристам, среди которых 12 детей. Всего было госпитализировано семь человек, включая двух несовершеннолетних.

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, большинство пассажиров, обратившихся за помощью врачей страдали от легких заболеваний, таких как ОРВИ, тепловые удары, отравления и травмы. Всем им была оказана амбулаторная помощь.