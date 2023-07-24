Российский заключенный соскучился по домашней еде и сбежал из колонии к матери

В Нижегородской области заключенный сбежал из колонии к матери. Об этом сообщили в Telegram-канале Ni Mash.

По данным канала, фигуранта отправили в колонию строгого режима за кражу. Всего он должен был провести в местах лишения свободы три года, из которых два уже прошли. Отмечается, что россиянин отбывал наказание на участке для поселенцев — без конвоя.

Однажды он стал сильно скучать по матери и решил устроить побег. Мужчина дошел до соседней деревни, где находился его дом, чтобы поесть домашней еды и пообщаться с родительницей. Вечером сотрудники исправительной колонии заметили, что мужчина не явился на проверку и стали искать его. Вскоре нарушитель был найден.