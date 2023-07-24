Тело младенца обнаружили в кустах в Калининграде

Тело младенца было обнаружено 24 июля на Киевской улице в Калининграде , сообщает СУ СК по Калининградской области . Причина смерти новорожденного мальчика пока не установлена, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Утром 24 июля текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Киевской в Калининграде жителями обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола, — говорится в сообщении.

До этого 11-летнюю девочку нашли убитой в Челябинской области. На теле ребенка обнаружили множество ножевых ранений. В убийстве заподозрили отца подруги. СМИ писали, что предполагаемый убийца принимал участие в поисках школьницы, и что в день перед убийством выпил несколько бутылок пива, хотя знал, что ему категорически противопоказан алкоголь.