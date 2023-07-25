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В Москве задержали напавшего на полицейских во время концерта группы "Руки вверх"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мужчина, напавший на двух полицейских в Москве во время концерта группы "Руки вверх", задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Фанат "Руки вверх!" напал на полицейских перед концертом группы в Лужниках
© ТАСС

"Следственным отделом по району Хамовники следственного управления по Центральному административному округу Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). В настоящее время мужчина задержан в порядке 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал полностью", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 47-летний пьяный мужчина напал на двух сотрудников полиции, прибывших для пресечения его противоправных действий - он пытался пройти в Лужники на концерт группы "Руки вверх", но его не пропускали.