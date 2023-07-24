В Дагестане арестовали санитарку психдиспансера за издевательства над пациентом

В Махачкале арестовали и поместили в СИЗО санитарку психоневрологического интерната (ПНИ), душившую подушкой пожилого пациента и записывавшую пытки на видео. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее в сети распространилось видео, на котором видно, как сотрудница ПНИ накрывает подушкой лицо старику, который привязан к кровати. Ее коллега в это время фиксирует все на камеру и смеется. Сотрудниц ПНИ уволили. На допросе женщины рассказали, что делали все в шутку. Состояние пожилого мужчины после их издевательств не ухудшилось.