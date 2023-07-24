Россиянин избил не пустивших его на концерт «Руки Вверх» полицейских

Россиянина задержали за нападение на полицейских у входа на концерт в «Лужники». Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, речь идет о Рустике Велиеве, купившем билет на выступление группы «Руки Вверх». Однако охрана концертной площадки отказалась пропускать мужчину внутрь, поскольку тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На помощь пришли полицейские, которые объяснили мужчине, что действия охраны правомерны. В какой-то момент нарушитель порядка бросился избивать сотрудников МВД.

Он успел нанести удар кулаком в лицо одного из полицейских, второму он нанес сильный удар в голеностоп, после чего его скрутили и отправили в отдел. Дебоширу грозит уголовное дело за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и за нападение на сотрудников полиции.