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На оборонном заводе в Азербайджане произошёл взрыв

В Азербайджане на заводе министерства оборонной промышленности в городе Ширван произошёл взрыв, погиб один человек.

В Азербайджане на оборонном заводе произошел взрыв
© РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

«На заводе министерства оборонной промышленности в городе Ширван взорвался боеприпас», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате взрыва один рабочий погиб, ещё одного госпитализировали.

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Ранее в Анкаре на заводе по производству капсул произошёл взрыв, пострадали по меньшей мере четыре человека.

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