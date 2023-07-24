В Азербайджане на оборонном заводе произошел взрыв

На оборонном заводе в Азербайджане произошёл взрыв
В Азербайджане на заводе министерства оборонной промышленности в городе Ширван произошёл взрыв, погиб один человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.
«На заводе министерства оборонной промышленности в городе Ширван взорвался боеприпас», — приводит сообщение РИА Новости.
В результате взрыва один рабочий погиб, ещё одного госпитализировали.
Ранее в Анкаре на заводе по производству капсул произошёл взрыв, пострадали по меньшей мере четыре человека.