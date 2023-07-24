В Азербайджане на оборонном заводе произошел взрыв

В Азербайджане на заводе министерства оборонной промышленности в городе Ширван произошёл взрыв, погиб один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

«На заводе министерства оборонной промышленности в городе Ширван взорвался боеприпас», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате взрыва один рабочий погиб, ещё одного госпитализировали.