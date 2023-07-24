Трехлетнего мальчика нашли спустя сутки поисков в арктической зоне Якутии

В арктической зоне Якутии спустя сутки поисков нашли живым трехлетнего мальчика, который потерялся у села Кустур Эвено-Бытантайского района. Ребенка доставили в местную амбулаторную больницу без сознания, позже санитарным рейсом на самолете отправили в поселок Батагай, где врачи смогли привести пострадавшего в чувство. В больнице сообщили KP.RU, что состояние мальчика стабилизировалось.

© Служба спасения Якутии

Мы его здесь откачали, отогрели, прокапали. Он пришел в сознание. И как только состояние стабилизировалось, его немедленно отправили в Якутск экстренным санрейсом на том же самолете Л-410 «Полярных авиалиний», — рассказали медики.

Ребенок потерялся вечером 21 июля во время прогулки с сестрой и братом. На данный момент выяснить, при каких обстоятельствах это произошло, не удалось. Вечером местные жители отправились на поиски, а в ночь на 22 июля из администрации села обратились за помощью к спасателям. К поискам подключили вертолет «Полярных авиалиний». Спустя сутки, около 18 часов вечера ребенка удалось найти. Он находился без сознания в воде. Спасатели приземлились у дороги и вытащили ребенка.

Отмечается, что Эвено-Бытантайский район входит в арктическую зону. Заблудиться там на короткий срок опасно для жизни даже взрослого человека — из-за риска встретить диких животных или замерзнуть ночью. Даже летом в ночное время суток температура воздуха может опуститься ниже 10 градусов.