В Екатеринбурге осудили бывшего спецназовца за похищение человека

В Екатеринбурге суд вынес приговор известному в криминальных кругах Антону Терехину по прозвищу Шаман за похищение человека. Об этом сообщает портал Е1.

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По данным правоохранителей, в 2020 году вместе с несколькими людьми злоумышленник похитил челябинских бизнесменов, которые приехали в Екатеринбург. Их избили и захватили. После этого компания забрала у предпринимателей деньги и требовала еще. После инцидента пострадавшие обратились в полицию.

Против Терехина выдвинули обвинения по нескольким статьям. В результате он получил семь лет лишения свободы.

«У него репутация агрессивного и отмороженного человека. Сам по себе здоровый, бывший спортсмен и собровец. Какое-то время, по слухам, совмещал криминальные дела и службу», — поделился источник портала.

Он добавил, что вместе с другими лицами криминальный авторитет выбивал из должников деньги. Официально Терехин, который является бывшим спецназовцем, не работал.