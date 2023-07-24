В Екатеринбурге мигрант напал на охранника магазина за замечание

В российском регионе мигрант напал на охранника магазина за замечание
В Екатеринбурге мигрант избил охранника сетевого магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, фигурант избил сотрудника сетевого магазина за замечание. Когда нападавшего доставили в полицию, он и его друг стали угрожать потерпевшему.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту произошедшего дела и поставил его на контроль. Расследовать инцидент поручено исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Свердловской области Анатолию Надбитову.
Ранее стало известно, что на Алтае осудили двоих мужчин, избивших россиянина метлой из-за вида крови.
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