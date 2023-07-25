В Петергофе специалисты забыли забрать тело пенсионерки после приезда скорой

В Петергофе профильные службы не вывезли тело пенсионерки, из-за чего оно еще 21 день оставалось в квартире. Об этом сообщает 47news.

© Газета.Ru

То, что пожилая женщина ушла из жизни местные жители заметили только 3 июля. В этот день приехали медики и сделали соответствующее заключение для отправки в медицинское учреждение. Несмотря на наличие документов, специалисты не забрали пенсионерку.

Тело петербурженки пролежало в жилье до 24 июля. Ее обнаружила родственница после звонка соседей. Жителей дома обеспокоил запах.

«Мы с мужем поехали, а там такое. И ведь скорая с полицией была, а тело так и осталось», — поделилась она.

В ритуальной службе сообщили, что заявку на вывоз тела получили 24 июля из полиции. После этого тело забрали.