В МЧС назвали общую площадь природных пожаров на территории России

Общая площадь природных пожаров на территории РФ составляет 1 млн га, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.

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"На сегодняшний день в 19 субъектах Российской Федерации продолжают действовать 267 очагов природных пожаров на площади более 1 млн га", - сказали в пресс-службе. Наблюдается рост числа термических точек, выявляемых из космоса.

Наблюдается рост числа термических точек, выявляемых из космоса. В ближайшую неделю высокая пожарная опасность прогнозируется в Астраханской области, на юге Волгоградской области и в Калмыкии.