Главному инженеру компании, обслуживающей ТЦ «Времена года», предъявили обвинение

Следователи столичной прокуратуры предъявили обвинение главному инженеру компании, обслуживающей ТЦ «Времена года», где в результате прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Соответствующий процессуальный документ поступил в прокуратуру Москвы.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого. Дальнейшее расследование дела взято на контроль прокуратурой Москвы.

Напомним, 22 июля произошел прорыв трубы с горячей водой на цокольном этаже торгового центра «Времена года» в Москве. В результате четыре человека погибли, еще десять пострадали. Согласно статье 238 УК РФ, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшему по неосторожности смерть двух или более лиц.