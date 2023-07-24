Из-за «метели» из мотыльков водителям приходилось сбавлять скорость на мосту, чтобы не попасть в аварию, а асфальт побелел от нашествия насекомых. Мотыльки-поденки взлетали из воды и кружились возле фонарей тысячами.

Как сообщили в Липецком зоопарке, эти мотыльки представляют собой особый вид бабочек, которые большую часть своей жизни живут в воде. Огромные рои насекомых собираются в рой в брачный период, слетаются на свет, спариваются, а после откладывает личинки в водоемах. Люди их в это время совершенно не интересуют, опасности для человека мотыльки не представляют.