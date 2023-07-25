Суд отправил под домашний арест инженера по делу о прорыве трубы в ТЦ в Москве

Пресненский районный суд Москвы поместил инженера торгового центра «Времена года» Евгения Боткина под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения для фигуранта продлится до 24 сентября. Ранее Боткину предъявили обвинение по статье 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») УК РФ.

Мужчину задержали 24 июля. Следствие ходатайствовало о заключении Боткина под стражу.