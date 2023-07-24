Коммунальные службы Москвы помогут восстановить пострадавшие от атаки БПЛА дома

Москвичам, пострадавшим от взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте, городские службы помогут устранить последствия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин .

Ранее стало известно, что в российской столице зафиксированы атаки украинский беспилотников по двум нежилым зданиям. Обломки БПЛА были обнаружены на Комсомольском проспекте у дома 17. Второй аппарат попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. Там выбиты стекла на 17 и 18 этажах. В результате никто не пострадал, однако оказались повреждены жилые дома.