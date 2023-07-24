Коммунальные службы Москвы помогут восстановить пострадавшие от атаки БПЛА дома
Москвичам, пострадавшим от взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте, городские службы помогут устранить последствия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.
«На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», - написал градоначальник.
Ранее стало известно, что в российской столице зафиксированы атаки украинский беспилотников по двум нежилым зданиям. Обломки БПЛА были обнаружены на Комсомольском проспекте у дома 17. Второй аппарат попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. Там выбиты стекла на 17 и 18 этажах. В результате никто не пострадал, однако оказались повреждены жилые дома.
В Минобороны РФ подтвердили информация об атаках беспилотников на Москву. Там уточнили, что оба аппарата были уничтожены средствами РЭБ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку БПЛА на российскую столицу актом международного терроризма.