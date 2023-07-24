Под Пензой полиция спасла пристегнутую цепью к столбу женщину

Ранее судимый 41-летний житель Шемышейского района нашел у себя дома пустые бутылки от алкогольных напитков. Мужчина понял, что его 42-летняя партнерша злоупотребляет алкоголем и поссорился с ней. Он стал угрожать женщине расправой, а затем отпустил дворовую собаку с привязи, зафиксированной у деревянного столба, вкопанного в землю, и застегнул собачью цепь на шее сожительницы.