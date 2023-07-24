Полиция задержала пытавшегося украсть девочку россиянина

В Чите полицейские задержали 31-летнего россиянина за попытку похищения несовершеннолетней. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, оперативники вычислили злоумышленника через несколько часов после нападения и доставили его в участок.

Как сообщалось ранее, 23 июля на одной из улице Читы злоумышленник схватил восьмилетнюю девочку за руку и попытался увести ее с собой в машину. На помощь бросилась ее сестра — семиклассница, услышавшая крики. В ходе короткой борьбы ей удалось высвободить руку ребенка от злоумышленника.