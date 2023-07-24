Следователи передали в суд еще три эпизода, в которых признался ангарский маньяк

Иркутские следователи передали в суд уголовное дело по еще трем эпизодам, в которых признался ангарский маньяк Михаил Попков. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета по региону.

— Мы завершили расследование очередных трех эпизодов его преступной деятельности и готовы в ближайшее время передать для утверждения обвинительного заключения прокурором. Это три убийства, произошедшие в начале 2000-х годов, два из которых в Иркутске, одно — в Ангарске, — рассказал руководитель управления ведомства Анатолий Ситников, чьи слова приводит ТАСС.

16 января бывший полицейский, известный под прозвищем Ангарский маньяк, признался в новых преступлениях. Подробности в тот момент не раскрывались.

На данный момент Попков отбывает два пожизненных срока. По выводам медиков, осужденный страдает гомицидоманией — непреодолимой тягой к убийствам.