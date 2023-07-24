В Новой Москве обнаружили еще один беспилотник

Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в деревне Постниково Новомосковского административного округа Москвы, сообщает телеканал «360», ссылаясь на собственные источники. Как уточняется, дрон рухнул в кусты малины.

БПЛА обнаружили в кустах малины на садовом участке в деревне Постниково, — сообщили журналисты.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, беспилотник вертолетного типа нашли на кладбище в Зеленоградском округе Москвы. Взрывного устройства на борту обнаружено не было.

На территории центрального кладбища в ЗелАО Москвы упал БПЛА вертолетного типа без взрывчатого устройства, пострадавших нет, — сказал агентству представитель экстренных служб.

Ранее стало известно, что с утра ВСУ предприняли попытку нанести удар по российской столице при помощи беспилотников. Атаку осуществили ранним утром. Первые сообщения о налете беспилотников появились после 04:00. Жители Юго-Западного и Южного административных округов сообщали о взрывах. Позднее появились сведения о взрыве в здании офиса в районе станции МЦК ЗИЛ.