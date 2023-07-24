Назван масштаб повреждений после атаки БПЛА на Москву

После атаки беспилотников в Москве зафиксированы повреждения кровли и остекления зданий. Масштаб повреждений раскрыли РИА Новости собеседники в экстренных службах.

«На проспекте Лихачева, дом 15, в здании бизнес-центра повреждено остекление, оконные рамы с 16-го по 19-й этаж. Предположительно, из-за атаки БПЛА», — цитирует агентство сообщение собеседника.

По сообщению агентства, в поврежденных, предположительно, беспилотниками зданиях удалось не допустить возгорания.

Два дрона атаковали Москву утром в понедельник, 24 июля. Как сообщили в Минобороны, беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение, серьезных разрушений не зафиксировано. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дроны нанесли удары по двум нежилым зданиям.