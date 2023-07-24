В ЗелАО на территорию центрального кладбища упал БПЛА вертолетного типа без взрывного устройства. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в экстренных службах, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в понедельник рано утром в столице были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. В результате никто не пострадал, разрушений нет.

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ осуществить террористическую атаку двумя дронами в Москве. Попытки были пресечены средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотники потерпели крушение.