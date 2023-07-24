В ЗелАО упал беспилотник вертолетного типа
В ЗелАО на территорию центрального кладбища упал БПЛА вертолетного типа без взрывного устройства. Об этом пишет РИА Новости.
Как уточнили в экстренных службах, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в понедельник рано утром в столице были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. В результате никто не пострадал, разрушений нет.
В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ осуществить террористическую атаку двумя дронами в Москве. Попытки были пресечены средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотники потерпели крушение.
Кроме того, сообщается, что в ночь на понедельник на Крым была совершена атака 17 беспилотниками. Все БПЛА были подавлены средствами РЭБ. 11 из них упали в акваторию Черного моря и еще 3 - на территорию полуострова.