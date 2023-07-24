Сегодня утром украинские дроны вновь попытались атаковать Москву . В результате налета никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее обломки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте у дома 17 в Москве. Затем появилась информация о втором беспилотном летательном аппарате. Он попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в столице. Там выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах.