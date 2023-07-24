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Атака беспилотников на Москву 24 июля 2023: фото с места падения дронов

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На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника 
© РИА Новости
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Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником 
© РИА Новости
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Сотрудники полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником 
© РИА Новости
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© ТАСС

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Поврежденная беспилотником крыша дома на Комсомольском проспекте в Москве 
© РИА Новости
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На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника 
© РИА Новости
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На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника 
© РИА Новости
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Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве 
© РИА Новости
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Магазин "Гавана", в котором выбиты стекла в результате атаки беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве 
© РИА Новости

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На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника 
© РИА Новости
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Сотрудники МЧС РФ работают на месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника 
© РИА Новости
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На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника 
© РИА Новости
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У здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником 
© РИА Новости
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Сотрудники экстренных служб на Комсомольском проспекте. Ранее у дома 17 были обнаружены обломки беспилотника 
© ТАСС

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Поврежденная беспилотником крыша дома по адресу Комсомольский проспект 18 строение 1 
© ТАСС

    Сегодня утром украинские дроны вновь попытались атаковать Москву. В результате налета никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее обломки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте у дома 17 в Москве. Затем появилась информация о втором беспилотном летательном аппарате. Он попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в столице. Там выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах.

    «Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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