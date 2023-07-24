Атака беспилотников на Москву 24 июля 2023: фото с места падения дронов
Сегодня утром украинские дроны вновь попытались атаковать Москву. В результате налета никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее обломки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте у дома 17 в Москве. Затем появилась информация о втором беспилотном летательном аппарате. Он попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в столице. Там выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах.
«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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