Движение по трассе в Крыму восстановили после атаки беспилотника

Движение по трассе Джанкой—Симферополь в Крыму возобновили после атаки дронов на полуостров. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

По его словам, такое решение было принято после обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб трассы на полуострове.