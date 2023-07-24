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Движение по трассе в Крыму восстановили после атаки беспилотника

Движение по трассе Джанкой—Симферополь в Крыму возобновили после атаки дронов на полуостров. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Движение по трассе в Крыму восстановили после атаки беспилотника
© Lenta.ru

По его словам, такое решение было принято после обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб трассы на полуострове.

Утром в понедельник, 24 июля, Крым массово атаковали беспилотники — их сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками дрона оказался поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.

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