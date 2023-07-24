Полиция задержала организовавших нелегальное казино россиян

В Республике Удмуртия осудили четырех россиян в возрасте от 30 до 50 лет, подозреваемых в организации нелегального казино. Об этом понедельник, 24 июля, Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 31-летний мужчина организовал нелегальное игорное заведение в городе Воткинск на улице Ленина. Он привлек к с своему бизнесу двух знакомых женщин и одного мужчину. Они работали операторами игрового оборудования, с помощью которого обеспечивался доступ к азартным играм в интернете.