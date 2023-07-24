Задержан подозреваемый по делу о ЧП в московском ТЦ

Подозреваемый по делу о прорыве горячей воды в ТЦ «Времена года» был задержан Следственным комитетом (СК) РФ на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что это сотрудник 1984 года рождения, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса.

Подчеркивается, что соответствующее уведомление о задержании было направлено в прокуратуру. Также сообщается, что в ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

22 июля в столичном ТЦ «Времена года» прорвало трубу с кипятком. Погибли четыре человека, десять были госпитализированы в ожоговый центр.

Московским управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц).