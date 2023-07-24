Задержан подозреваемый по делу о ЧП в московском ТЦ

Задержан главный инженер, отвечавший за работу ТЦ «Времена года»
Подозреваемый по делу о прорыве горячей воды в ТЦ «Времена года» был задержан Следственным комитетом (СК) РФ на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что это сотрудник 1984 года рождения, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса.
Подчеркивается, что соответствующее уведомление о задержании было направлено в прокуратуру. Также сообщается, что в ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.
22 июля в столичном ТЦ «Времена года» прорвало трубу с кипятком. Погибли четыре человека, десять были госпитализированы в ожоговый центр.
Московским управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц).
Ранее телеканал «360» со ссылкой на источник сообщил, что опасную для жизни концентрацию аммиака зафиксировали в ТЦ «Времена года» в Москве.