Налет дронов на Москву: что известно к этому часу

Сегодня рано утром на Москву была совершена атака с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам мэра столицы Сергея Собянина, удар пришелся по двум нежилым зданиям, пострадавших нет. Что известно об атаке беспилотников к этому часу, в материале «Рамблера».

Что произошло?

Столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что атака произошла около 4.00 мск.

«Зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», - написал он в своем Telegram-канале.

Обломки одного из беспилотников были обнаружены на Комсомольском проспекте в Москве. Второй беспилотный летательный аппарат попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах пишет ТАСС.

«Беспилотный летательный аппарат попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв», - пояснил источник издания, отметив, что выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17 и 18 этажах высотки.

По словам очевидцев ночной атаки дрона на Комсомольском проспекте в Москве, которые приводит РБК, во время удара был слышен звук взрыва и виден сизый дым. После атаки также выбиты стекла.

В интернете были опубликованы кадры, на которых запечатлены поврежденная кровля и разбитые стекла здания по адресу Комсомольский проспект, 18с1. Это часть комплекса зданий Министерства обороны России: непосредственно по этому адресу расположен Центральный военный оркестр, приблизительно в 300 метрах от него — здание Национального центра управления обороной на Фрунзенской набережной, отмечает «Лента.ру».

Минобороны заявило о пресечении атаки БПЛА

Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве, но эти попытки были пресечены. Об этом заявило сегодня в своем Telegram-канале российское военное ведомство.

«Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы», - пояснили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.

Реакция властей

В МИД России назвали атаку беспилотников на Москву «актом международного терроризма».

«Акт международного терроризма», - заявила RTVI официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

После атаки движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту и по проспекту Лихачева было перекрыто. Позднее столичный дептранс сообщил о восстановлении движения в направлении области по 3 и 4 полосам.

Предыдущие атаки беспилотников на Москву

В ночь на 3 мая два беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина и были уничтожены средствами ПВО. Пострадавших в результате атаки не было. Ответственность за произошедшее в Москве возложили на Киев. СК РФ завел дело о теракте.

Утром 30 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что средства ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки дронов несколько зданий получили незначительные повреждения. Два человека обратились к медикам, но серьезно никто не пострадал. Позже в Минобороны сообщили, что в атаке участвовали восемь беспилотников. Военные подчеркнули, что все беспилотники были поражены.