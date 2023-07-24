В направлявшемся в Ростов сухогрузе найдены следы взрывчатки

Следы взрывчатки найдены на борту сухогруза, шедшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. Ранее это судно находилось в украинском порту Килия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.

© 123rf.com

«22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ - динитротолуола и тетрила», - пояснили в ЦОС, отметив также, что выявлено и вмешательство в конструкцию судна.

По данным ведомства, в конце мая сухогруз находился в украинском порту Килия, а в июле в Турции была проведена полная замена экипажа, состоявшего из 12 граждан Украины, и изменено название корабля.

«Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», - констатировали в ФСБ.

В итоге принято решение о запрете прохода сухогруза под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив и дана рекомендация по «дальнейшему его убытию за пределы территориального моря РФ».