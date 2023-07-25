Напавших на сотрудников Росгвардии россиян отправили в СИЗО

В Курской области суд избрал меру пресечения двоим россиянам в возрасте 29 и 30 лет, обвиняемым в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом во вторник, 25 июля, в своем Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 14 июля сотрудники Росгвардии прибыли на Садовую улицу в городе Курчатове и потребовали от дебоширившей в ресторане компании покинуть заведение и проследовать с ними для разбирательства. Но на улице злоумышленники напали на силовиков. По решению суда на время расследования обвиняемых отправили в СИЗО.