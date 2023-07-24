По складу с боеприпасами в Крыму нанесен удар
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над полуостровом российский системы ПВО сбили БПЛА противника. Другая часть военных дронов была подавлена средствами РЭБ. Всего атаку совершали 11 БПЛА.
При этом снаряды попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Это произошло около поселка Вольный.
Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
По информации Аксенова, все профильные службы уже на местах.
«Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — говорится в сообщении главы региона.
По информации Telegram-канала 112, Три ракеты ударили по складу с боеприпасами в Крыму.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.
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