В Астраханской области на реке загорелся сухогруз

Сухогруз «Вафа-2» загорелся на реке в Астраханской области. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по российскому региону.

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По данным министерства, пожар произошел на сухогрузе, который стоит на реке Бахтемир между населенными пунктами Икряное и Маячное. На место ЧП направили один пожарный катер и три человека личного состава.

Причина случившегося в Икрянинском районе российского пока не называется. Информации о площади пожара также нет.