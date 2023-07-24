15 человек погибли при крушении парома в Индонезии

У берегов индонезийского острова Сулавеси потерпел крушение паром. В результате инцидента погибли 15 человек.

Как отмечается, на борту судна было 40 пассажиров. Он затонул в полночь. 19 человек пропали без вести. В настоящее время проводится операция по спасению людей.

Агентство AP пишет, что шестерых пассажирам удалось спастись, их госпитализировали. Сколько человек всего было на борту парома, пока неясно.