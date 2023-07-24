15 человек погибли при крушении парома в Индонезии

У берегов индонезийского острова Сулавеси потерпел крушение паром. В результате инцидента погибли 15 человек.
Как отмечается, на борту судна было 40 пассажиров. Он затонул в полночь. 19 человек пропали без вести. В настоящее время проводится операция по спасению людей.
Агентство AP пишет, что шестерых пассажирам удалось спастись, их госпитализировали. Сколько человек всего было на борту парома, пока неясно.
В июне в море у берегов Филиппин загорелся паром. На борту судна находились 120 пассажиров и членов экипажа. Позднее спасателям удалось ликвидировать возгорание, никто в результате происшествия не пострадал.