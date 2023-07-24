Опубликованы кадры с места падения одного из украинских беспилотников в районе Комсомольского проспекта в Москве. Видео снято Ruptly.

После падения БПЛА в расположенном рядом жилом доме выбило окна.

На месте работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.