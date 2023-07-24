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Опубликованы кадры с места падения БПЛА в районе Комсомольского проспекта в Москве

Опубликованы кадры с места падения одного из украинских беспилотников в районе Комсомольского проспекта в Москве. Видео снято Ruptly.

После падения БПЛА в расположенном рядом жилом доме выбило окна.

На месте работают оперативные службы.

Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в Москве

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.

БПЛА были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Никто не пострадал.

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