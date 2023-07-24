Опубликованы кадры с места падения БПЛА в районе Комсомольского проспекта в Москве
Опубликованы кадры с места падения одного из украинских беспилотников в районе Комсомольского проспекта в Москве. Видео снято Ruptly.
После падения БПЛА в расположенном рядом жилом доме выбило окна.
На месте работают оперативные службы.
Ранее Минобороны России сообщило, что утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.
БПЛА были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Никто не пострадал.