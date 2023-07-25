В США мужчина притворился школьником и попал в тюрьму за секс с подростками

Житель штата Небраска два месяца притворялся несовершеннолетним школьником, чтобы знакомиться с подростками и совращать их. Об этом сообщает Fox News.

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26-летний американец поступил в две школы города Линкольна под видом 17-летнего юноши по поддельным документам. Он посещал уроки, знакомился с другими учениками и вступал с ними в сексуальную связь.

Мужчину разоблачили спустя два месяца после его зачисления в школы, ему предъявлены два обвинения в незаконных сексуальных действиях по отношению к несовершеннолетним и одно в сексуальной эксплуатации ребенка.

Как установили полицейские, мужчина 54 дня посещал занятия в школах штата, его удалось задержать в середине июля, сейчас обвиняемый содержится в окружной тюрьме.