Пьяный мужчина напал на двух полицейских в центре Москвы

«Следственным отделом по району Хамовники следственного управления по Центральному административному округу СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»). По данным следствия, 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения применил насилие в отношении двух сотрудников полиции, прибывших для пресечения его противоправных действий», - рассказала Иванова.