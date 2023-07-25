$90.49+0.10100.36-0.29

Пьяный мужчина напал на двух полицейских в центре Москвы

Задержан мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении двух сотрудников полиции в центре Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Пьяный мужчина напал на двух полицейских в центре Москвы
© РИА Новости

«Следственным отделом по району Хамовники следственного управления по Центральному административному округу СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»). По данным следствия, 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения применил насилие в отношении двух сотрудников полиции, прибывших для пресечения его противоправных действий», - рассказала Иванова.

Она отметила, что в настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал полностью. Следствием будет рассмотрен вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

1