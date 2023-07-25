Пьяный мужчина напал на двух полицейских в центре Москвы
Задержан мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении двух сотрудников полиции в центре Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«Следственным отделом по району Хамовники следственного управления по Центральному административному округу СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»). По данным следствия, 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения применил насилие в отношении двух сотрудников полиции, прибывших для пресечения его противоправных действий», - рассказала Иванова.
Она отметила, что в настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал полностью. Следствием будет рассмотрен вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.