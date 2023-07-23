В международном аэропорту Судана произошла авиакатастрофа

По меньшей мере 11 человек погибли в воскресенье в результате падения самолета в международном аэропорту суданского города Порт-Судан. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на военные источники.

По их данным, авиакатастрофа произошла "после взлета из-за технической неисправности". В результате трагедии также есть пострадавшие, которые доставлены в больницу.

При этом, по сведениям официального представителя ВС Судана, погибли девять человек.