Очевидцы рассказали об атаке дронов на Москву

После атаки дронов на Комсомольском проспекте в Москве обгорело дерево и оказалась разбита крыша. Об этом очевидец случившегося рассказал РБК.

«Громкий звук. Первая мысль, что это гром. Выхожу на балкон и смотрю — поднимается сизый дым. Такой дым очень своеобразный: он не грибом поднимался, а таким столбом (...) Ветер сносил его в сторону реки на Парк Горького», — рассказал мужчина.

Он добавил, что дым быстро рассеялся. Когда очевидец на велосипеде приехал к месту происшествия, он увидел, что в жилых домах, а также в магазине и клубе оказались выбиты окна.

Другой свидетель атаки дронов услышал громкий звук взрыва в 3.40 утра. Когда он вышел на улицу, она была перекрыта, но следов взрыва не было.

Два дрона атаковали Москву утром в понедельник, 24 июля. Как сообщили в Минобороны, беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение, серьезных разрушений не зафиксировано. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дроны нанесли удары по двум нежилым зданиям города.