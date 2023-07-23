В США четыре человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом мясника

В американском штате Мэриленд мужчина с ножом мясника напал на людей, в результате чего пострадали четыре человека.

«Полиция сообщила, что четыре человека получили ранения — один в критическом состоянии — в результате серии, казалось бы, случайных нападений с ножом», — говорится в заявлении.

Когда полицейские нашли нападавшего, то он отказался сдаться и попытался наброситься на них, в результате чего они открыли по нему стрельбу и он погиб. У злоумышленника в момент происшествия в руке был нож мясника.