Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования ЧП в ТЦ «Времена года»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии в столичном торговом центре «Времена года», где из-за прорыва трубы с горячей водой погибли и пострадали люди.

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Об этом СК сообщает в своём Telegram-канале.

«Глава ведомства поручил доложить по уголовному делу о происшествии в одном из столичных торговых центров, в результате которого погибли люди», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящее время по факту происшествия проводится комплекс следственных действий.