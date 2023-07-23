В Ростовской области размыло участок трассы

"В связи с выпадением большого количества осадков (за три часа выпало более 85 мм) произошло размытие земельного полотна автомобильной дороги Таганрог - Федоровка. Движение легковых автомобилей без ограничений, грузовые пускаются в обход через село Васильево-Ханжоновка. Автобусное сообщение на данном участке автомобильной дороги на 24 июля прекращено", - говорится в сообщении.