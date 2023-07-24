В Нижнем Новгороде водитель гидроцикла влетел в толпу пловцов

В Нижнем Новгороде транспортная полиция разыскивает мужчину, который 23 июля вторгся в группу пловцов на гидроцикле. Как оказалось, спортсмены участвовали в массовом заплыве через Волгу.

Но это не смутило водителя водного транспорта — он проехал прямо через них. После этого сотрудники транспортной полиции на катере начали преследовать нарушителя, который на большой скорости двигался по Оке в сторону Дзержинска.

Но задержать его не удалось — у гидроцикла скорость намного больше. К тому же, у него не было регистрационного номера.