В Нижнем Новгороде водитель гидроцикла влетел в толпу пловцов
В Нижнем Новгороде транспортная полиция разыскивает мужчину, который 23 июля вторгся в группу пловцов на гидроцикле. Как оказалось, спортсмены участвовали в массовом заплыве через Волгу.
Но это не смутило водителя водного транспорта — он проехал прямо через них. После этого сотрудники транспортной полиции на катере начали преследовать нарушителя, который на большой скорости двигался по Оке в сторону Дзержинска.
Но задержать его не удалось — у гидроцикла скорость намного больше. К тому же, у него не было регистрационного номера.
В соцсетях появилось видео с моментом ЧП. На кадрах видно, что на гидроцикле помимо водителя сидит еще и женщина. А в комментариях один из пользователей написал, что гидроцикл проехал ему по руке.