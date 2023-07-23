В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

В индонезийской провинции Южная Ява зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об происшествии сообщили в сейсмологическом и метеорологическом агентстве страны.

Подземные толчки зафиксированы на глубине 20 километров. Очаг землетрясения располагался в 78 километров к юго-западу от округа Пачитан.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Вероятность ценами отсутствует.