СМИ: в Канаде во время рекордных ливней без вести пропали четыре человека

Четыре человека, в том числе двое детей, без вести пропали в канадской провинции Новая Шотландия во время рекордных ливней, обрушившихся на регион в субботу. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, было зафиксировано два инцидента в округе Уэст-Хэнтс, когда из-за проливных дождей люди не смогли проехать по размытым сельским дорогам на своих автомобилях и вынуждены были искать укрытие от непогоды. Их поиски продолжаются.