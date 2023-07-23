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СК: капитан затонувшего в Финском заливе катера задержан

Следователи задержали капитана прогулочной яхты Carver 41, затонувшей в Финском заливе. Об этом пишет пресс-служба Западного межрегионального следственного управления.

СК: капитан затонувшего в Финском заливе катера задержан
© СК РФ

Инцидент произошел в пятницу, 21 июля.

По словам пресс-службы, на яхте находилось девять человек. Сотрудникам экстренных служб удалось всех спасти. Один из пассажиров почувствовал себя плохо и был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где и скончался.

Следственный комитет завел уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК.

В рамках расследования уголовного дела стражи порядка задержали капитана судна, который попытался скрыться после происшествия.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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