СК: капитан затонувшего в Финском заливе катера задержан
Следователи задержали капитана прогулочной яхты Carver 41, затонувшей в Финском заливе. Об этом пишет пресс-служба Западного межрегионального следственного управления.
Инцидент произошел в пятницу, 21 июля.
По словам пресс-службы, на яхте находилось девять человек. Сотрудникам экстренных служб удалось всех спасти. Один из пассажиров почувствовал себя плохо и был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где и скончался.
Следственный комитет завел уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК.
В рамках расследования уголовного дела стражи порядка задержали капитана судна, который попытался скрыться после происшествия.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Рамблер: главные новости