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Опасную для жизни концентрацию аммиака зафиксировали в ТЦ «Времена года»

Опасную для жизни концентрацию аммиака зафиксировали в ТЦ «Времена года» в Москве, где накануне из-за прорыва трубы погибли 4 человека. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Опасную для жизни концентрацию аммиака зафиксировали в ТЦ «Времена года»
© РИА Новости

Источник рассказал, что превышение допустимой концентрации составило 5 миллиграммов на кубометр. При этом безопасная доза не должна превышать 0,04 миллиграмма на кубометр.

На место прибыли спасатели в химзащите, они проводят вентиляцию помещения.

Сейчас торговый центр закрыт.

Накануне в столичном ТЦ «Времена года» прорвало трубу с кипятком. Погибли четыре человека, десять были госпитализированы в ожоговый центр.

Инженеры назвали возможную причину аварии в ТЦ «Времена года»

Московское управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц).

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