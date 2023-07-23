Опасную для жизни концентрацию аммиака зафиксировали в ТЦ «Времена года»
Опасную для жизни концентрацию аммиака зафиксировали в ТЦ «Времена года» в Москве, где накануне из-за прорыва трубы погибли 4 человека. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.
Источник рассказал, что превышение допустимой концентрации составило 5 миллиграммов на кубометр. При этом безопасная доза не должна превышать 0,04 миллиграмма на кубометр.
На место прибыли спасатели в химзащите, они проводят вентиляцию помещения.
Сейчас торговый центр закрыт.
Накануне в столичном ТЦ «Времена года» прорвало трубу с кипятком. Погибли четыре человека, десять были госпитализированы в ожоговый центр.
Московское управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц).